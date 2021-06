Tour de France : le Berrichon Julian Alaphilippe décroche le maillot jaune dès la première étape

Julian Alaphilippe avait coché cette première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau. Il a répondu aux attentes et a encore montré toutes ses qualités. À moins de trois kilomètres de l'arrivée, le cycliste berrichon a placé une attaque. Personne n'a pu suivre le natif de Saint-Amand-Montrond. Alaphilippe a levé les bras sur la ligne d'arrivée et décroche donc le maillot jaune de leader du classement général.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une démonstration tactique et physique !

Encore une fois, le Berrichon a fait preuve de panache. Cette étape, il en avait beaucoup parlé, il avait annoncé qu'il visait une victoire pour prendre le maillot jaune. C'est chose faite et de quelle manière, qui plus est avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules. À 2,5 kilomètres de l'arrivée, Alaphilippe prend ses responsabilités et fausse compagnie au peloton. Wout van Aert ou Tadej Pogacar tentent de résister mais sont incapables de suivre l'allure et le rythme du cycliste de Saint-Amand-Montrond. Après un effort immense, Alaphilippe s'impose en solitaire.