Tour de France : Julian Alaphilippe ne participera pas à l'édition 2022

Déception pour les nombreux fans du cycliste français : Julian Alaphilippe ne participera pas au Tour de France qui s'élance vendredi depuis Copenhague. C'est ce qu'annonce son équipe Quick-Step ce lundi lors du dévoilement des huit coureurs sélectionnés pour l'épreuve. "La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile à prendre [...] mais pour un coureur comme lui, il est toujours important d'être au top niveau pour être en mesure de concourrir avec les meilleurs coureurs du peloton. C'est pourquoi nous avons décidé de lui donner plus de temps pour qu'il continue à récupérer et retrouver son niveau, pour qu'il soit à 100% pour la deuxième partie de la saison", écrit l'équipe Quick-Step dans un communiqué.

De son côté, Julian Alaphilippe se dit "déçu" de ne pas pouvoir participer au Tour cette année mais sait qu'il ne "peut pas prendre le départ sans être à 100% de sa forme". Deux mois après sa lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le cycliste ne semble donc pas suffisamment rétabli pour participer. Après sa grave chute soldée par un hémopneumothorax, une fracture de l'omoplate et deux côtes cassées, Alaphilippe s'était lancé dans un véritable contre-la-montre pour se rétablir et se remettre en forme à temps pour espérer être au départ du Tour.

Il a pourtant repris la compétition dimanche dernier lors de la course en ligne du Championnat et a apporté sa contribution à la victoire de son coéquipier Florian Sénéchal, lui aussi écarté de la liste des huit coureurs retenus par Quick-Step pour le Tour. L'équipe Quick-Step a également décidé de se passer du Britannique Mark Cavendish, qui a égalé l'été dernier le record des victoires d'étapes dans le Tour d'Eddy Merckx (34) et a gagné dimanche le titre de champion de Grande-Bretagne.

L'équipe belge dirigée par Patrick Lefevere a privilégié le sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen, comme elle avait prévu de le faire dès le début de la saison.