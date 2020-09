Tour de France : l'Alsacien Hugo Hofstetter s'est fait un nom dans le peloton

Premier Tour de France réussi pour le cycliste sundgauvien, qui termine 115e du classement général et 8e du sprint massif dimanche sur les Champs-Élysées.

Il rêvait d'une victoire d'étape. Et s'il n'est pas parvenu à ses fins, Hugo Hofstetter a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de se mêler à la lutte pour la gagne. Le sprinteur sundgauvien termine 115e du Tour de France 2020, qui a sacré le jeune Slovène Tadej Pogacar dimanche 20 septembre.

Hugo Hofstetter a fini fort dimanche, avec une belle huitième place dans le sprint royal des Champs-Élysées. Il terminé à cinq reprises dans le top 10 des étapes. Son meilleur classement : quatrième de la troisième étape entre Nice et Sisteron. "J'ai essayé de saisir toutes les opportunités", commente l'Alsacien.

Le sprint n'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Je vais devoir m'améliorer, si je veux espérer de meilleurs performances.

Avec son fort caractère, le Haut-Rhinois n'a pas hésité non plus à interpeller sur Twitter le grand Peter Sagan quand le Slovaque l'a gêné pendant un sprint.

À la faveur de cette première Grande Boucle réussie, Hugo Hofstetter s'est fait un nom dans le peloton. Il a été le coureur le plus en vue de sa formation, Israël Start Up Nation, qui devrait en faire son leader pour Paris-Roubaix le 25 octobre prochain, la course que le Sundgauvien rêve de remporter.