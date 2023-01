Tour de France : l'Altiligérien Romain Bardet visera la victoire finale

Romain Bardet visera le classement général sur le Tour de France, qui sera son principal objectif en 2023. Il l'a annoncé lors de la présentation de la saison de son équipe DSM, ce mardi, en Espagne. Une édition d'autant plus marquante pour le Brivadois qu'elle fera passer le peloton sur une route qui le fait rêver depuis qu'il est enfant, celle qui mène au Puy-de-Dôme : "je vis au pied du Puy de Dôme, ce sera l'une des grandes attractions".

Romain Bardet reste sur une année 2022 frustrante, entre un Tour d'Italie où il figurait parmi les meilleurs avant de tomber malade et un Tour de France conclu à la 6e place mais sans paillettes. Aujourd'hui il entend relever un défi immense en se préparant pour lutter au classement général. "Viser le classement, c'est un challenge excitant face à certains mecs qui me sont supérieurs. Il y aura les deux machines (Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, NDLR) devant mais derrière il y a une belle densité et des choses à faire" assure le coureur auvergnat qui a déjà levé les bras à trois reprises sur la Grande Boucle, à Saint-Jean-de-Maurienne en 2015, Saint-Gervais Mont-Blanc en 2016, et Peyragudes en 2017.