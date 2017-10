Tour de France : l'analyse du parcours par Bernard Thévenet

Double vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977, Bernard Thévenet était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi matin pour livrer son analyse du parcours du tour de France 2018, dévoilé ce mardi.

Elle était attendue par tous les cyclistes, la carte du Tour de France 2018 a été dévoilée ce mardi. Pour mieux comprendre le parcours que devront emprunter les coureurs entre le 7 et le 29 juillet, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour en 1975 et 1977, livre son analyse. Pour lui, "il y aura un premier temps fort avec le contre-la-montre par équipes sur 35 km et l'arrivée à Mûr-de-Bretagne". Une première difficulté, donc, avec notamment le parcours entre Chartres et Roubaix. "Un mini Paris-Roubaix", selon l'ancien coureur. "Il va falloir faire de gros efforts car les coureurs de classique vont faire un maximum pour essayer de gagner cette étape", conclut-il.

La carte officielle du Tour de France 2018 - ASO -

Un casse-tête pour les équipes techniques

Après leurs efforts dans l'Ouest et le Nord, les cyclistes prendront un avion entre Roubaix et Annecy pour se confronter aux cols de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux, il y en a un qui risque de présenter une difficulté particulière : le plateau des Glières, avec ses deux kilomètres de chemin de terre. Pour Bernard Thévenet, cette étape va être "un problème pour les mécaniciens. Il faudra voir si cela nécessite des boyaux spéciaux. Mais si l'on équipe des boyaux plus lourds cela posera des problèmes pour monter les autres cols." Un véritable casse-tête.

Au sommet, un parfum des tours d'antan : 2 km de chemin / At the top…back to the origins: 2 km of gravel roads #TDF2018pic.twitter.com/1YfqvqCdqo — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

Une mini-étape où tout peut se jouer

Après une course de longue haleine entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon, les cyclistes du Tour auront droit à une étape bien plus courte. Les 65 kilomètres qui relient Bagnères et Saint-Lary-Soulan devraient être avalés par les coureurs en "deux heures, peut-être moins", selon Bernard Thévenet. Mais le double champion prévient : "ça va être intense". "Le but, c'est d'arriver à creuser des écarts", explique-t-il, "d'inciter les coureurs à attaquer car tous ceux qui grimpent un petit peu ont la possibilité de la remporter". Pour l'ancien coureur "on va beaucoup parler de cette étape, qui sera petite mais très animée."

