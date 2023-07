Tour de France : l'Arrageois Adrien Petit victime d'une chute, il termine la course à la dernière place

C'est le héros de cette 14ème étape du Tour de France. Adrien Petit, originaire d'Arras, a subi une mauvaise chute. 5km seulement après le départ de la course, une trentaine de coureurs sont tombés, et le peloton a dû s'arrêter pendant une vingtaine de minutes.

Malgré sa blessure à la jambe et un gros bandage, il a repris son vélo et a terminé cette étape à la dernière place. "Je suis tombé dans un fossé avec de la roche. J’ai senti qu’il n’y avait rien de cassé mais on va regarder s’il n’y a pas de points à faire au niveau de la cheville", explique l'Arrageois.

Pas facile de se remettre en selle après une telle chute "Quand la course est repartie, on savait à quoi s'attendre. Plus de 4000 mètres de dénivelé en ayant pris une gamelle comme ça, ça n’a pas été simple. Mais heureusement que le public était là pour m'encourager".

Adrien Petit, surnommé le Bison d'Arras doit passer des examens avant de savoir s'il pourra courir la 15ème étape. "Je ne sais pas s'il a le cuir épais mais en tout cas, il a une patte dans l'eau le bison", conclut le coureur, sourire dans la voix.