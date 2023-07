Tour de France : l'historien de France Télévisions Franck Ferrand confond la Creuse et la Corrèze

Petit coup de chaud, après neuf jours de course, pour Franck Ferrand ? Lors de l'arrivée des coureurs du Tour de France , par le lac de Vassivière ce dimanche, celui qui assure les commentaires histoire et patrimoine sur France Télévisions s'est emmêlé les pinceaux. Il a dit que le département comptait 241.000 habitants, que la préfecture est "Tulle, bien entendu", et les deux sous-préfectures Brive et Ussel. Un descriptif qui correspond en fait à la Corrèze !

"Je me suis trompé de fiche"

Mais sur le moment, ni lui, ni ses collègues commentateurs n'ont relevé l'erreur. Il faut attendre plusieurs minutes pour qu'Alexandre Pasteur, la voix du cyclisme sur France tv, relance Franck Ferrand en lui disant que cette neuvième étape était à la jonction de trois départements, la Haute-Vienne, la Creuse, et la Corrèze. "Je trouve votre transition magnifique", sourit l'historien, avant d'admettre son erreur. "J'ai dit n'importe quoi ! Pour tout vous dire, je me suis trompé de fiche, et j'aurais dû m'en douter, car je connais assez bien la Creuse pour y avoir passé énormément de temps". Et de remettre de l'ordre, donc, dans ses fiches, pour resituer la Creuse, ses 113.000 habitants, sa préfecture Guéret, et sa sous-préfecture Aubusson. "Pardon d'avoir confondu avec la Corrèze", conclut-il. "Une petite étourderie vite pardonnée", sourit Alexandre Pasteur. Petite étourderie qui a quand même été repéré par plusieurs internautes qui suivait l'étape sur France tv ce dimanche.

"Je suis mort de honte"

Franck Ferrand a ensuite poursuivi ses commentaires historiques et patrimoniaux, évoquant la Tour Zizim de Bourganeuf ou les tapisseries d'Aubusson, avant de parler des forêts de résineux, "qui se mêlent à des feuillus, ce qui fait la richesse, la profondeur et la fraîcheur de ces forêts... J'espère m'être racheté aux yeux des Creusois" conclut-il. "On a encore pas mal de kilomètres à parcourir dans la Creuse, Franck", le reprend alors Alexandre Pasteur, "je vais être persona non grata" dit Ferrand en riant.

Joint par France Bleu Creuse ce lundi, l'historien originaire de la Vienne confie être "mort de honte" : "Il y a généralement un couac par Tour, et c'est tombé sur la Creuse, c'est comme ça !" Il s'en veut d'autant plus qu'il a bourlingué en Creuse dans sa jeunesse, avec un ami amateur comme lui d'églises romanes. "Nous venions d'avoir notre permis et à l'époque, j'ai beaucoup travaillé à la contemplation et à l'explication des chapiteaux de l'église de Bénévent-L'Abbaye."

"Une erreur impardonnable"

Mais dimanche, dans le feu de l'action, il en a perdu son latin : "On était en train de me parler dans l'oreillette, et pour être honnête je venais de recevoir un message sur mon téléphone. On a changé de département et j'ai attrapé une fiche mais ça n'était pas la bonne, le pire est que je ne me suis même pas rendu compte tout de suite de mon erreur, une erreur impardonnable !" Et une erreur dont il mesure les conséquences, "pour les gens qui habitent sur place et qui attendent le commentaire au passage du peloton, c'est une catastrophe, j'en suis conscient et j'espère me faire pardonner."

Pendant ces trois semaines de tour de France, Franck Ferrand assure cinq heures de direct par jour, 900 interventions en tout. Il est entouré de toute une équipe qui l'aide à faire ses fameuses fiches. Il y a notamment une personne chargée de la prononciation des villages. Vous avez peut-être entendu "Croque" au lieu de "Crocq" dimanche et bien pour ça aussi Franck Ferrand s'excuse : "Je pensais aux Croquantes et aux Croquants". Dans ce cas, on lui pardonne, et contrairement à Brassens, on ne va pas lui fermer la porte au nez s'il revient en Creuse.