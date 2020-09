Tour de France : l'Isérois Nans Peters s'impose en solitaire à Loudenvielle

Le cycliste d'AG2R a remporté samedi la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant lors de la première étape pyrénéenne du Tour de France 2020 à Loudenvielle.

Premier Tour de France et première victoire d'étape pour Nans Peters. À 26 ans le cycliste originaire de Monestier-du-Percy, et désormais installé à Chambéry a remporté samedi à Loudenvielle la plus belle victoire de sa carrière.

Plus adroit en descente

Échappé dès le début de cette étape, avec 12 autres coureurs Nans Peters a d'abord attaqué dans le Port de Balès, la première ascension hors catégorie du Tour 2020. Détaché à l'avant de la course, mais toujours suivi par Ilnur Zakarin, il a ensuite fait la différence dans la descente. Dans la dernière difficulté, le Russe est bien revenu à quelques secondes de l'Isérois, mais Nans Peters a fait un véritable numéro et s'est imposé en solitaire à Loudenvielle.

Déjà deux victoires d'étapes sur les grands tours

Nans Peters s'affirme saison après saison, et n'en fini plus de progresser. Pour son premier tour d'Italie en 2019 il avait déjà remporté une étape à Anterselva. Rebelote en 2020, avec donc une victoire pour son premier Tour de France.

Une huitième étape de la grande boucle qui n'a pas fait que des heureux chez les français puisque Thibaut Pinot, toujours affaibli par sa chute à Nice, a perdu prés de vingt minutes sur les principaux favoris.