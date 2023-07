Tour de France : la communion de Simon Guglielmi avec sa famille et ses amis au Grand Colombier

Sous un soleil de plomb, dans les lacets du Grand Colombier, le sommet et l'arrivée de cette 13e étape semblait très loin. Mais sur le chemin, Simon Guglielmi a pu se réfugier dans les encouragements de la foule, compacte, dense, rassemblée par milliers sur les bords de ce bitume sinueux. Le coureur de l'équipe Arkea-Samsic, natif d'Aix-les-Bains (Savoie) a eu la chance de voir sa famille et ses amis réunis pour l'encourager.

ⓘ Publicité

À lire aussi EN IMAGES - Revivez le passage du Tour de France à Culoz et au Grand Colombier

Le bonheur de ses proches

Lorsqu'il passe devant son groupe de fans, les applaudissements et les cris retentissent. "C'est assez incroyable, ça fait tellement longtemps qu'il rêve de faire ce Tour de France", glisse une de ces amies. "Le Tour de France, c'est un peu la coupe du monde de football pour les cyclistes", explique un autre ami.

Surtout qu'ils se souviennent tous des sacrifices que Simon Guglielmi de manière répétitive pour améliorer son niveau. Des privations qui s'expliquent par la détermination du jeune coureur savoyard à vouloir aller au bout de ses rêves. "Pendant toutes ces années il s'est entraîné, explique Axel, un de ses amis. Il n'a pas fait une seule soirée, il n'y avait aucun loisir, aucun temps libre, sa vie était dédiée à cet objectif du Tour de France, donc c'est la moindre des choses pour nous d'être là aujourd'hui."

Des émotions

Un moment spécial et très particulier pour les parents du jeune Simon Guglielmi, qui n'a que 26 ans. "C'est les émotions de le voir évoluer comme ça, glisse Yves, le père de Simon Guglielmi, visiblement ému. Certes il a déjà fait deux tours d'Italie et un tour d'Espagne, mais ça n'a rien à voir au niveau de l'engouement et de la popularité"

"Ça faisait dix bornes que je les attendaient, je ne savais pas où ils étaient précisément sur le col, raconte Simon Guglielmi. Quand j'ai vu le groupe au loin, ça m'a mis les frissons et ça m'a remotivé. Le public, sur le Tour, c'est encore plus impressionnante parce que quand tu connais les gens c'est vraiment dingue." Une journée dopnt le Savoyard se souviendra longtemps, arrivé au final à la 75eme place en haut du col, plus de vingt minutes après le premier.