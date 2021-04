Le report du second tour des élections régionales au 27 juin a poussé les organisateurs du tour de France à décaler l'épreuve féminine "La Course by le Tour" qui devait se tenir le même jour sur le tracé de l'étape entre Saint-Brieuc et Mûr de Bretagne. Elle arrivera la veille à Landerneau.

Tour de France en Bretagne : la course féminine décalée au 26 juin en raison des élections régionales

La Morbihannaise Audrey Cordon-Ragot devrait prendre le départ de la Course by le Tour

Le report du second tour des élections régionales au 27 juin aura bien des conséquences sur le Tour de France cet été. Les politiques costarmoricains s'étaient émus du report des élections, estimant qu'il n'était pas possible de concilier ce rendez-vous démocratique avec la tenue de l'étape entre Saint-Brieuc et Mûr de Bretagne.

Hier, le maire de Saint-Brieuc Hervé Guihard avait déjà laissé entendre que la 8e édition de "La Course by Le Tour de France avec FDJ", une épreuve internationale dames qui se dispute chaque année sur une étape du Tour de France, allait devoir être reportée pour permettre la tenue des élections. Ce jeudi soir, l'organisateur ASO annonce que cette épreuve est avancée au 26 juin, sur le tracé de l'étape entre Brest et Landerneau dans le Finistère. Un tracé "comme pour les hommes" mais sur une distance de 107, 4 kilomètres précise l'organisation dans un communiqué. Pas d'explication à Mûr-de-Bretagne donc, mais avec la Fosse aux Loups, le tracé devrait toujours favoriser les puncheuses.

L'étape du Tour de France masculine du 27 avril pourra elle bien se tenir malgré les élections prévues le même jour.