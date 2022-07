Tour de France : La Défense Arena accueille la dernière étape et prévoit de nombreuses activités

Dernière étape du Tour de France pour les hommes ce dimanche 24 juillet. Elle débutera à La Défense Arena, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine avant de faire son arrivée sur les Champs Elysées.

C'est une première que cette salle accueille le Tour. Près de 10 000 spectateurs peuvent assister gratuitement aux différents événements proposés pour l'occasion.

Au programme, dès 12h, de nombreuses activités son prévues. Un DJ set accueillera les spectateurs suivi du spectacle d'un funambule à vélo. Ce sera aussi le moment pour le département de présenter les Continental Cadets Junior et le Meilleur Équipier.

À partir de 14h30, la caravane publicitaire fera son défilé. Elle fera le tour de la salle et distribuera aux spectateurs de nombreux goodies et cadeaux des enseignes partenaires du Tour de France 2022. Il y aura ensuite un spectacle unique de La Clique du Tour.

Dès 15h10 aura lieu la présentation des 22 équipes masculines du Tour sur l’estrade géante au sein de La Défense Arena. Leur départ est prévu pour 16h30.

La course partira de la pelouse habituellement foulée par les joueurs du Racing 92. Les joueurs passeront ensuite dans le fameux quartier d’affaires de Paris la Défense pour ensuite se rendre dans les Yvelines avant de repasser dans les Hauts-de-Seine et regagner Paris pour terminer sur les Champs-Elysées.

Des jeunes coureurs au départ de la dernière étape

Ils ont entre 15 et 18 ans, huit cadets et juniors des clubs cyclistes des Hauts-de-Seine vont ouvrir la route aux coureurs du Tour de France ce dimanche. Ils parcourront avec les professionnels les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de la 21ème et dernière étape du Tour de France 2022.