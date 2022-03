Tour de France : la métropole lilloise se prépare à la fête à J-100

La métropole européenne de Lille veut fêter le peloton du Tour de France comme ils se doit. De nombreuses festivités sont annoncées jusqu'au 6 juillet, pour le départ de la 5ème étape entre Lille et Arenberg.

Damien Castelain, le président de la Mel et l'ancien double vainqueur du Tour, Bernard Thévenet

Le compte à rebours est lancé avant le passage du tour de France dans le Nord-Pas-de-Calais. La 5ème étape partira de Lille pour rallier Arenberg avec un passage sur des secteurs pavés empruntés par Paris-Roubaix mais également des secteurs plus inhabituels que même le peloton de l'enfer du Nord n'emprunte plus depuis des années.

Découvrez le parcours de la 5ème étape sur les les pavés du Nord, le 6 juillet 2022, entre Lille et Arenberg.

La première étape où en attend de gros écarts

Négocier les pavés est toujours un exercice délicat pour certains leaders comme l'explique Bernard Thévennet, ancien double vainqueur du Tour de France 1975 et 1977, aujourd'hui ambassadeur d'ASO (la société qui organise le Tour de France) :

Il va y avoir beaucoup de pression, ce sera une étape stratégique

Bernard Thévenet, ancien vainqueur du Tour de France, à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Faut-il encore ce type d'étape sur le Tour de France avec un risque important de chute : "si j'étais encore coureur, je dirais c'est un peu trop risqué mais d'un autre sens, le vainqueur du Tour de France doit être un coureur complet qui passe les pavés, les bordures, la montagne".

Cela fait partie des difficultés à inclure dans un Tour de France... mais peut-être pas tous les ans non plus !

Bernard Thévenet, ancien vainqueur du Tour de France et ambassadeur d'ASO Copier

Retombées médiatiques et économiques

Cette 5ème étape s'élancera du centre de Lille, devant le siège de la métropole européenne qui a payé pour l'accueil de cette étape. Damien Castelain, le président de la Mel justifie cette dépense de plusieurs dizaines de milliers d'euros :

C'est un coup de flash, une notoriété, avec des centaines de journalistes et de suiveurs qui seront dans les hôtels de la métropole

A gauche, Martine Aubry, maire de Lille et Damien Castelain, le président de la Mel © Radio France - Stéphane Barbereau

"On veut sortir du Covid, on veut que les gens soient dehors, fassent la fête, rencontre les coureurs pour signer des autographes, avoir des maillots", explique Damien Castelain. Le président de la collectivité qui fait le lien entre le cyclisme professionnel et l'usage quotidien du vélo : le budget consacré aux aménagements cyclables est ainsi passé de 30 millions d'euros sur la période 2014-2020 à 100 millions pour le mandat actuel (2020-2026).

Ecouter Damien Castelain, le président de la métropole européenne de Lille Copier

Randonnée familiale, guinguette, village départ,...

La Mel voit donc les choses en grand jusqu'au passage du peloton, le 6 juillet. Ella déjà mis aux couleurs de la grande boucle son siège, habillant les poteaux en béton des couleurs des maillots distinctifs (vert, à pois et jaune), collant un immense maillot jaune sur la façade vitrée.

La façade de la Métropole européenne de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Le 29 mai, les habitants de la Mel pourront emprunter, via une randonnée familiale et festive, le même parcours que les coureurs sur 25 kilomètres à travers la métropole, de Lille jusqu'à Forest-sur-Marque. Cette dernière commune profitera du passage du tour de France pour célébrer son centième anniversaire avec l'installation d'une guinguette le 6 juillet.