Tour de France : photo-finish, Démare perd le vert... ce qu'il faut retenir de la 7e étape à Nuits-Saint-Georges

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

Et à la fin, c'est l'Allemand qui gagne. Marcel Kittel a été déclaré vainqueur de la 7e étape du Tour de France après examen de la photo-finish du sprint d'arrivée par rapport au Norvégien Edvald Boasson Hagen, vendredi à Nuits-Saint-Georges. L'Allemand a (déjà) remporté sa 3e victoire d'étape cette année. L'échappée du kilomètre zéro, initiée par Gene, Van Baarle, Mori et Bouet a été reprise à sept bornes de l'arrivée.

Pas de changement majeur au classement général après une nouvelle étape de plaine peu animée. Le Britannique Chris Froome a gardé le maillot jaune de leader avant d'attaquer le massif du Jura.

D'un boyau. Il a fallu quelques minutes après l'arrivée pour déterminer qui a remporté la 7e étape. Marcel Kittel l'emporte pour quelques millimètres ce vendredi devant Edvald Boasson-Hagen.

#TDF17 INCROYABLE ! Presque impossible de départager Kittel et Boasson Hagen, mais c'est bien M. Kittel qui s'impose ! 3⃣🏆 #HistoiresDuTourpic.twitter.com/aiGVMnZFld — francetv sport (@francetvsport) July 7, 2017

Cela s'est joué à un boyau © AFP - Handout / ASO / AFP

Je croyais qu'il restait 200m" — Marcel Kittel

Kittel pensait que l'arrivée était plus loin. "Je n'avais aucune idée de qui était le vainqueur, explique celui qui totalise douze victoires sur le Tour, dont trois cette année. Sur la ligne, je me suis dit: 'Oh là là, ça va être très serré, donc je vais tout donner jusqu'au bout'. J'étais dans la roue de Boasson Hagen, je croyais qu'il restait 200m mais il en restait seulement 120. C'était très court. J'ai vu que la porte s'est ouverte à droite, j'ai tout donné mais c'était un peu tard. C'était vraiment, vraiment court."

Tu te farcis 213,5km de course pour finir à un demi-poil de cul de la victoire... Ce sport est si cruel ! #TDF2017pic.twitter.com/aQbpKSXiCq — Dans la musette (@DansLaMusette) July 7, 2017

Démare perd le vert. Hors du Top 10 de ce sprint, Arnaud Démare - qui n’était pas au mieux lors de cette étape - a perdu sa place de leader au classement par points (182). Marcel Kittel le récupère grâce à sa victoire d'étape (197).

Sacré sprint à la "râpe"! Demain je remets mon Beau maillot 🇫🇷, je perds pas trop au change 🙈 ,

Merci @EquipeFDJ pour le boulot 😉💪🏻😎 pic.twitter.com/33rUVVs5zp — Arnaud Demare (@ArnaudDemare) July 7, 2017

Un parcours également marqué par le passage dans les vignes. Paysages splendides !

Bienvenue sur le Tour de France 1953 !

Sympa les voitures suiveuses. #TDF2017pic.twitter.com/qcGjEMsVn0 — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) July 7, 2017

Échappés pour (presque) rien. L'échappée du kilomètre zéro, initiée par Gene, Van Baarle, Mori et Bouet a été reprise à sept bornes de l'arrivée. Les coureurs se sont félicités avant d'être repris par la patrouille.

Une belle image pour clore cette aventure à l'avant ! #PrixAntargazpic.twitter.com/GWpiN8AXZp — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) July 7, 2017

