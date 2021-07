Tour de France : "La suspicion, c'est la grande problématique du cyclisme" réagit le Sarthois Roger Legeay

Après la perquisition dans un hôtel de l'équipe Bahrain, engagée sur le Tour de France 2021, le Sarthois Roger Legeay, ancien cycliste et président d'un mouvement de lutte contre le dopage, regrette les suspicions entourant le cyclisme. Et invite les équipes à s'engager davantage. Interview.

L'hôtel et le bus de l'équipe cycliste Bahrain-Victorious, engagée sur le Tour de France 2021, ont été perquisitionnés dans la soirée du 14 juillet, à Pau, par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Une enquête préliminaire a été ouverte "des chefs d'acquisition, transport, détention, importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale" a indiqué le parquet de Marseille. "C'est terrible pour notre sport" réagit l'ancien coureur sarthois Roger Legeay, fondateur et président du MPCC (Mouvement pour un cyclisme crédible), à la pointe de la lutte contre le dopage. "Sans préjuger de l'issue de la perquisition, le Tour n'est pas fini et on ne va malheureusement parler que de ça."

France Bleu Maine : quels éléments peuvent déclencher une perquisition de ce genre ?

Roger Legeay : C'est toujours difficile à dire. Sûrement des doutes, des soupçons, des informations, des choses comme ça. Mais si on anticipait suffisamment, on ne se retrouverait pas de temps à autre avec des perquisitions.

Sans aller jusqu'à la perquisition, la suspicion sur les performances d'un coureur est courante dans le cyclisme. Plus que dans les autres sports ?

C'est la grande problématique du cyclisme, la suspicion. Dès qu'il y a un résultat, un vainqueur du Tour qui n'est pas celui qu'on attendait, tout de suite, en raison du passé du cyclisme, il y a de la suspicion, c'est terrible. Et on voit bien que les contrôles négatifs les uns derrière les autres, à un moment, ça ne suffit pas.

Certaines équipes adhèrent à votre Mouvement pour un cyclisme crédible, d'autres non, comme l'équipe Bahrain. Pourquoi ?

Toutes les équipes nous disent 'oui c'est bien ce que vous faites, le MPCC, mais nous aussi on fait tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'être dans cette association basée sur le volontariat.' Ce n'est pas une bonne chose. Sans forcément faire partie du MPCC, il faut que les managers d'équipe s'engagent plus, avec des actions fortes.

Au MPCC, quelles sont les règles que les équipes adhérentes s'engagent à respecter ?

Si d'aventure un coureur est reconnu positif, il est retiré de l'épreuve. Et s'il est convaincu de dopage, il est licencié et l'équipe d'à côté ne l'embauche pas. Donc un coureur positif dans une équipe MPCC, sa carrière est finie. Sur ce principe-là, on a plein d'autres règles, de vrais engagements des managers et des sponsors qui permettent de supprimer les suspicions. On est dans l'anticipation plutôt que dans la réaction.