Tour de France : le Berrichon Julian Alaphilippe décroche le maillot jaune !

Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe remporte la deuxième étape du Tour de France à Nice. Du même coup, il prend la tête du classement général et va donc porter le maillot jaune.

Il avait prévenu que la deuxième étape du Tour de France correspondait à ses qualités : Julian Alaphilippe ne s'est pas trompé et n'a pas menti. Le cycliste berrichon a remporté la victoire sur la deuxième étape, ce dimanche 30 août à Nice. Il fait coup double : Alaphilippe prend possession du maillot jaune. Un nouvel exploit du Berrichon, déjà auteur d'un Tour de France 2019 d'anthologie.

À moins de 15 kilomètres de l'arrivée, Julian Alaphilippe a attaqué et a faussé compagnie au peloton. Le cycliste berrichon a ensuite été rejoint par deux autres coureurs, dont le Britannique Adam Yates. Ils sont parvenus à résister au retour des autres coureurs. Alaphilippe a ensuite parfaitement géré le sprint et s'est imposé logiquement. C'est un nouveau coup de maître pour Julian Alaphilippe. Le natif de Saint-Amand-Montrond portera le maillot jaune au moins lors de la troisième étape, lundi, entre Nice et Sisteron.