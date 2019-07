Tour de France : le berrichon Julian Alaphilippe récupère le maillot jaune

Saint-Amand-Montrond, France

Julian Alaphilippe n'en finit plus de nous impressionner. Une nouvelle fois, le cycliste berrichon a été épatant, samedi 13 juillet. Il a fini troisième de la huitième étape du Tour de France, disputée entre Mâcon et Saint-Etienne. Et surtout, Alaphilippe récupère le maillot jaune du leader de la Grande Boucle. Un maillot jaune qu'il avait perdu deux jours auparavant, au sommet de la Planche des Belles Filles.

Julian Alaphilippe compte désormais 23 secondes d'avance sur Giulio Ciccone. Il va donc pouvoir porter le maillot jaune au moins le 14 juillet, jour de fête nationale française. Un très beau symbole pour le berrichon.

Un autre Français complète le podium du classement général provisoire : Thibaut Pinot, qui a fini deuxième de cette étape à l'arrivée de Saint-Étienne.