Tour de France 2020 : le bilan très positif du Loirétain Pierre Rolland

Le Tour de France s'est achevé ce dimanche soir avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. On attendait beaucoup de Français pour espérer remporter la Grande Boucle, mais celui qu'on attendait le moins et qui s'est illustré sur de nombreuses étapes, c'est le Loirétain Pierre Rolland. On fait le bilan.