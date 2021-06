Tour de France : le Bourbonnais Julian Alaphilippe cède son maillot jaune à Mathieu van der Poel

Arès son exploit samedi, Julian Alaphilippe avait l'occasion de frapper une seconde fois sur le Tourd e Farnce mais il est tombé sur plus fort que lui dans le dernier des 183 km courus entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne Guerlédan en Bretagne.

Mathieu van der Poel a fait parler sa puissance et s'est extirpé le groupe des favoris au plus fort de la pente de Mûr-de-Bretagne. Le Néerlandais remporte sa première étape sur le Tour et fait coup double à la faveur des bonifications en s'emparant du maillot jaune et prendre la tête du général.

Les jambes n'étaient pas exceptionnelles - Julian Alaphilippe

Après avoir frappé un grand coup samedi en remportant la première étape du Tour et en s'emparant du maillot jaune, Julian Alaphilippe a essayé de s'accrocher dans le "Mûr" final, mais le Bourbonnais a pioché et finit 5ème de l'étape. Le Montluçonnais a avoué après la cérémonie de remise des maillots que "les jambes n'étaient pas exceptionnelles" aujourd'hui.Consolation pour le champion du monde, il garde le maillot vert du classement par points.

Le petit-fils de Raymond Poulidor devance désormais Julian Alaphilippe de huit secondes au classement général. Les deux Slovènes Tadej Pogacar (vainqueur l'an dernier) et Primoz Roglic suivent à 13 et 14 secondes. Le Tour reste en Bretagne lundi.