Tour de France : le Bourbonnais Julian Alaphilippe s'empare du maillot jaune dès la 1ère étape

Le Bourbonnais Julian Alaphilippe s'est imposé lors de la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau dans le Finistère ce samedi après-midi. Le champion du monde montluçonnais se pare du maillot jaune.

Une attaque décisive à moins de trois kilomètres de l'arrivée

Julian Alaphilippe a placé une attaque à un plus de deux kilomètres de l'arrivée dans les pentes les plus rudes de la difficulté finale la Fosse aux Loups, distançant tous ses concurrents avant de s'imposer en solitaire.

Pourtant bien placé dans la roue du Bourbonnais, Wout van Aert a été incapable de le suivre. Le petit-fils de Raymond Poulidor Mathieu van der Poel, gêné par une chute massive dans le peloton à 8 kilomètres de l'arrivée, n'a lui pas pu jouer pour la gagne.

Une victoire dédiée à son fils nouveau-né, Nino

Interrogé après l'arrivée, le champion bourbonnais a dédié sa victoire à son fils Nino et sa compagne Marion Rousse, "c'est un bonheur pour moi de gagner et de leur donner des émotions, je sais qu'ils me suivent, ils me manquent beaucoup".