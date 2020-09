Tour de France : le Calvadosien François Lemarchand remplace Christian Prudhomme

Un Normand a animé la 10e étape ce mardi entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Il est resté toute la journée en tête à l'avant de la course. Enfin... il n'était pas sur un vélo mais dans la fameuse voiture rouge du directeur du Tour. François Lemarchand est le nouveau patron par intérim de la Grande Boucle. Il remplace Christian Prudhomme testé positif au Covid-19. A 59 ans, François Lemarchand n'est pas connu du grand public. Mais dans l'univers du vélo, c'est un homme incontournable.

Équipier modèle

Ancien coureur professionnel, ce Calvadosien a d’abord été licencié à l’ES Livarot dans le pays d'Auge. Il débarque chez les professionnels en 1985 dans l'équipe Peugeot devenue ensuite Z puis Gan. Il dispute dix Tours de France et en remporte deux en tant qu'équipier de l'américain Greg LeMond. Tout le temps au service de ses leaders, François Lemarchand n'a pas souvent levé les bras en douze ans de carrière. Son palmarès ne recense que cinq succès dont le Tour de Vendée en 1990.

Il dirige Paris-Nice depuis des années

En revanche son après carrière, elle, est couronnée de succès. Il l'a doit, en partie, à Laurent Fignon qui l'enrôle au début des années 2000 pour gérer la course Paris-Nice. L'épreuve sera plus tard rachetée par ASO, organisateur du Tour de France. C’est une belle opportunité pour François Lemarchand qui s'installe, et grimpe, lentement dans la hiérarchie. Jusqu'à devenir l'adjoint de Christian Prudhomme sur la grande boucle puis son remplaçant, par intérim, lors de cette édition 2020 qui sera décidément très particulière.