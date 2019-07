Tour de France : le Col de l’Iseran est interdit aux camping-cars et aux bivouacs (Savoie)

Savoie, France

Par mesure de sécurité, et pour préserver l'environnement (une partie de l'Iseran se situe dans le parc national de la Vanoise), il est interdit de stationner tout véhicule et de bivouaquer dans le Col de l'Iseran (Savoie). Cette mesure vaut pour les deux côtés, de Bonneval-sur-Arc à Val d’Isère. Des parkings spécifiques pour les camping-cars sont à disposition à Bonneval-sur-Arc (Maurienne) et Val d'Isère (Tarentaise). Ces arrêtés sont mis en place à partir de 20h ce mardi soir et jusqu'à vendredi 18h, après le passage du Tour.

Des gendarmes et des agents du parc national de la Vanoise ont patrouillé toute la journée pour demander aux nombreux camping-caristes de quitter les lieux. Ces supporters du Tour de France espéraient encourager les coureurs du la Grande boucle vendredi dans le Col de l'Iseran, lors de l'étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes.