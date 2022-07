Tour de France : le comité du Bas-Rhin de cyclisme espère que le passage en Alsace va "créer des vocations"

Le "Tour de France Femmes" va faire étape en Alsace vendredi 29 et samedi 30 juillet 2022. Une occasion en or pour faire rayonner le cyclisme dans la région et pousser des femmes à s'inscrire dans les clubs.

128 kilomètres entre Saint-Dié et Rosheim, puis 127 de Sélestat au col du Markstein. Du 29 juillet au 30 juillet, les coureuses du "Tour de France Femmes" vont parcourir l'Alsace dans le cadre de la 6ème et de la 7ème étape. Une excellente nouvelle pour les amoureux de cyclisme mais aussi pour le comité départemental du Bas-Rhin, qui espère que le passage du peloton va attirer de nouvelles coureuses dans les clubs cyclistes du département.

15% des effectifs des clubs Bas-Rhinois

"La féminisation du cyclisme est une des priorités de la fédération", explique Laurence Raugel, la référente cyclisme féminin au comité départemental du Bas-Rhin. Depuis quelques années, le comité multiplie les actions pour essayer de faire venir les jeunes coureuses et les fidéliser. "On met en place des podiums féminins sur les courses jeunes pour valoriser leurs performances. On amène aussi toujours le maximum de coureuses pour les sélections."

Le comité organise également depuis le mois d'avril le "Défi féminin" : des entraînements dirigés exclusivement féminins organisés avec des coureuses débutantes et marrainés par les deux cyclistes professionnelles alsaciennes Hélène et Perrine Clauzel. "On gagne petit à petit des licenciées, mais on aimerait que ça aille plus vite", confie Raugel.

Les femmes cyclistes représentent en 2022 seulement 15% des plus de mille licenciés dans les 25 clubs bas-rhinois. Le passage de cette nouvelle édition du Tour de France féminin est donc une belle occasion d'accélérer le mouvement. "On ne pouvait pas rêver mieux avec ces deux étapes en Alsace. Les jeunes filles ont également besoin de figures et de se projeter. On espère que ce Tour de France va renforcer l'engouement autour du cyclisme féminin et créer des vocations".

Je pense que le Tour va nous faire gagner progressivement des jeunes licenciées

Seul bémol : il n'y a pas de cyclistes alsaciennes sur ce Tour de France. L'une des raisons, c'est que comme chez les hommes, les femmes cyclistes arrêtent souvent vers l'âge de 16 ans car elles n'arrivent pas à combiner les longs entraînements et les études. Le contingent de coureuses étant cependant moins important que chez les hommes, peu franchissent donc le pas du professionnalisme.

Laurence Raugel (qui est aussi la mère du cycliste professionnel alsacien Antoine Raugel) espère donc que le Tour contribuera à créer un cercle vertueux. "Je pense qu'il va nous faire gagner progressivement des licenciées et plus on aura de coureuses, plus le niveau sera haut. C'est grâce à ça qu'on peut faire émerger des championnes qui inspireront ensuite les jeunes filles."