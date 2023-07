Tour de France : le coureur altiligérien Romain Bardet abandonne

Le genou en sang, évacué sur civière, Romain Bardet ne repart pas. Victime d'une lourde chute dans la descente du col de Saxel, au kilomètre 25 de la 14ème étape du Tour de France, le coureur de l'équipe DSM Firmenich est contraint d'abandonné. C'est le deuxième abandon de Romain Bardet sur le tour de France, après 2020.

ⓘ Publicité

La 14ème étape du Tour, entre Annemasse et Morzine compte de nombreux abandons. Avant la mésaventure de Romain Bardet, une chute collective contraint plusieurs coureurs à l'abandon : Esteban Chaves (EF Education-Easypost), Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) et Antonio Pedrero (Movistar). Suite à cette chute, le départ réel de la course a été neutralisé.