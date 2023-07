Tour de France : le coureur basque Pello Bilbao dédie sa victoire à son coéquipier décédé, Gino Mäder

Il était régulièrement aux avant-postes depuis le début de la Grande boucle, Pello Bilbao s'est enfin imposé à Issoire, en Auvergne, pour la 10e étape du Tour de France ce mardi . Une victoire forte en symboles pour le coureur basque de 33 ans. "C'est un sentiment incroyable. Plus ça prend du temps d'atteindre un objectif, plus on l'apprécie. Treize ans à attendre un moment comme ça... Aujourd'hui, c'est une victoire absolument extraordinaire. J'avais le sentiment que je me devais de gagner pour Gino." Pello Bilbao avait annoncé au départ du Tour qu'il verserait un euro à une association environnementale pour chaque coureur terminant derrière lui à chaque étape, suivant l'exemple de Gino Mäder qui avait pris cette initiative au Tour d'Espagne en 2021.

Un maillot blanc en signe de deuil

La mort de leur coéquipier Gino Mäder, lors d'une chute le 16 juin durant le Tour de Suisse, a profondément marqué les coureurs de la Bahrain Victorious. Le coureur natif de Guernica a même pensé un temps renoncer au Tour de France. "Plus rien n'avait de sens" a-t-il confié à France Bleu Pays Basque la veille du Grand départ. La Bahrain Victorious a finalement choisi de courir en blanc en signe de deuil (l'équipe porte habituellement un maillot rouge). En hommage à Gino Mäder, le maillot n°1, celui du leader, n'a été attribué ni à Pello Bilbao, ni à aucun coureur de cette équipe où l'on trouve aussi Mikel Landa, autre grand nom du vélo au Pays basque.

"C'est un Tour tout à fait extraordinaire pour moi"

Cette victoire est également symbolique parce que le Tour est parti de Bilbao où il a été largement fêté par le public basque fervent adepte de cette compétition internationale . "Au début, ça a été dur de contrôler ses émotions. Mais aujourd'hui, je me suis concentré sur la ligne d'arrivée, j'ai essayé de contrôler ce qui se passait dans ma tête. Quand j'ai franchi la ligne, c'était une explosion incroyable de sentiments. C'est un Tour tout à fait extraordinaire pour moi avec un départ à la maison. Mais c'était aussi très dur, j'ai un petit peu perdu le contrôle de mes émotions. J'étais trop distrait par l'enjeu." Avec cette victoire à Issoire, Pello Bilbao se hisse à la 5e place du classement général, à 4'34'' derrière Jonas Vingegaard.