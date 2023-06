Tour de France 2023 : le cycliste dijonnais Geoffrey Bouchard déclare forfait

Grosse déception pour le cycliste dijonnais Geoffrey Bouchard, qui déclare forfait pour le Tour de France 2023. Son équipe, AG2R Citroën, l'annonce mercredi 14 juin 2023. Après sa chute sur le Critérium du Dauphiné , il souffre d'une fracture du scaphoïde, un os de la main et son bras doit rester totalement immobilisé pendant 45 jours. Une nouvelle malchance : pour sa première participation à la Grande Boucle, à l'été 2022, il avait dû abandonner ... testé positif au Covid.

"Nouveau Kit Aéro pour l’été. Trêve de plaisanterie, malheureusement le scaphoïde est cassé et nécessite au minimum une immobilisation totale pendant 45 jours", écrit le coureur sur son compte Facebook , avec une photo de son bras plâtré. "Pas de Tour de France cette année malgré la préparation avec l’équipe. J’ai kiffé avec vous et j’ai même pu progresser au ping-pong . C’est le sport. J’aurais l’occasion de regarder les étapes depuis mon home traîner. Bonne course aux copains. Les ingrédients vous les connaissez: le mental, la détermination et la niaque !!!".