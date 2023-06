Tour de France : le cycliste Quentin Pacher en équipier modèle pour David Gaudu

Le cyclisme est un sport d'équipe! La preuve, c'est le cycliste de Groupama-FDJ, Quentin Pacher, qui l'apporte sur France Bleu Périgord : Pendant trois semaines, il sera au service de son leader, David Gaudu. Pour tenter de le faire monter (au moins) sur le podium. Alors que le Tour de France s'élance de Bilbao ce samedi 1er juillet, Quentin Pacher donne ses ambitions pour son troisième Tour.

"C'est un challenge excitant à relever, s'enthousiasme Quentin Pacher, à la veille du grand départ. Je n'ai pas encore été en position d'aider un leader qui jouait un classement général sur un grand tour."

Pendant trois semaines, le périgourdin sera au service de son leader, pour "tenter de lui faire économiser un maximum d'énergie pour qu'il puisse être performant et frais dans le final quand c'est décisif pour lui", explique Quentin Pacher. Ca veut dire rouler devant lui pour le protéger du vent, ou encore faire les allers-retours à la voiture pour ramener les bidons.

Mais alors qu'une étape passe chez lui, le coureur de la Groupama-FDJ ne prévoit pas pour l'instant de partir à l'abordage. "Ce sera une journée particulière. Après il faut essayer de se détacher du côté affectif. Je m'en tiendrai forcément à la stratégie de l'équipe ce jour là, quoi qu'il arrive, reconnait-il. Même si ça ne lui enlèvera pas le plaisir de passer par des routes qu'il connait. Ca va être un jour particulier pour moi, étant donné que je suis né à Libourne et que mes parents habitent toujours dans le secteur. J'ai déjà eu l'occasion de passer sur les routes du Périgord sur le Tour, j'ai eu l'occasion de le faire déjà en 2021, ce n'est pas donné à tous les coureurs pro de pouvoir avoir ce genre d'expérience."

"Si on me demande si je veux essayer de gagner une étape je dirai oui à chaque fois mais mon objectif premier sera d'aider David et d'être à la disposition de l'équipe" - Quentin Pacher

Les 176 coureurs partent de Bilbao ce samedi 1er juillet. Il passeront par la Dordogne le samedi 8 juillet en reliant Libourne à Limoges lors de la 8e étape.

