Tour de France : "Le Grand départ au Pays basque, c'est plus grand, plus passionné, plus festif"

Le Tour de France 2023 a, d'une certaine manière, officiellement démarré ce jeudi 29 juin avec la présentation des 22 équipes à Bilbao. Les 176 coureurs sont montés sur la scène du parvis du musée Guggenheim, devant des milliers de personnes qui avaient bravé la pluie. Un public passionné par la Grande boucle qui avait parfois fait un long voyage pour rejoindre le Pays basque. À l'image de Thomas, venu de Lille avec des amis. "C'est parti pour trois semaines de bonheur, on est déjà pressé d'y être", lance-t-il les yeux rivés au podium.

Un public venu parfois de très loin, comme ici une mère et sa fille ukrainiennes et un couple d'Australiens. © Radio France - Bixente Vrignon

Un peu plus loin, Corentin avait déployé un petit drapeau breton à côté de sa voiture à bord de laquelle il va suivre le Tour jusqu'à Paris. "Je suis parti de Bretagne depuis lundi et le périple va durer trois semaines, c'est des vacances en même temps, donc on profite". Hervé et sa fille, Chloé, eux, ont endossé le drapeau basque. Ces deux cyclistes viennent de Montluçon où ils pédalent dans le club qui a formé leur chouchou, Julian Alaphilippe. Pour Hervé, ce Grand départ au Pays basque est exceptionnel : "C'est plus grand, plus passionné, plus festif".

"Mikel ! Mikel !"

Mikel Landa, leader de l'équipe Bahrain Victorious. © Radio France - Stéphane Garcia

D'ailleurs, le public basque a évidemment ses favoris, à commencer par Mikel Landa, le natif de Murgia en Alava. "Mikel ! Mikel !", ont scandé ses supporters quand l'équipe Bahrain Victorious s'est avancée sur le podium. "On aime son charisme, il attaque tout le temps, même si on croit que tout est perdu". Pour Mikel Landa, il existe carrément un courant de pensée baptisé "le Landisme". Si vous demandez aux adeptes de quoi il s'agit, ils vous expliqueront à quel point "c'est de la passion, croire en l'impossible, en l'unité d'un peuple qu'est le Pays basque". Avec une victoire d'étape et un podium pour leur champion, les supporters "landistes" estiment qu'ils auront ce qui leur faut.

Au total, sept coureurs basques vont s'élancer samedi de Bilbao :

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

Ion Izagirre (Cofidis)

Omar Fraile (Ineos Grenadiers)

Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers)

Alex Aranburu (Movistar)

Gorka Izagirre (Movistar)