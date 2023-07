Tour de France : le jour où Richard Virenque sort de l'anonymat à Pau

Ce mercredi 5 juillet 2023, pour la 5e étape entre Pau et Laruns, les coureurs du Tour de France vont devoir affronter les 8 km d'ascension du col de Marie Blanque avec un passage sur la fin à 13.6 %. C'est un col qui peut éliminer les coureurs en méforme. C'est aussi un col qui peut révéler des talents. En 1992, un jeune coureur français de 22 ans, Richard Virenque passe en tête au sommet de Marie Blanque. Il va prendre le maillot jaune à Pau dès cette deuxième étape entre San Sebastian et Pau.

ⓘ Publicité

Jacques Michaud est à l'époque le directeur sportif de ce jeune coureur inconnu du grand public dans l'équipe RMO. **"Initialement, il n'était pas prévu sur le Tour de France. Mais Marc Braillon, le patron de R.M.O m'avait dit : il faut qu'on fasse un bon début de Tour pour qu'on parle de nous", se souvient Jacques Michaud. "Comme ça partait en montagne, il y avait le petit Richard qui était là sur le strapontin. On sait dit, on peut l'envoyer sur le Tour. Peut-être qu'il ne fera qu'une semaine mais on verra bien."

"Un très bon début de Tour"

Jacques Michaud, ancien directeur sportif de l'équipe R.M.O en 1992 © AFP - FRANCK FIFE / AFP

loading

Richard Virenque avait donc carte blanche pour partir dans les échappées et dès cette deuxième étape, le jeune coureur fougueux ne tarde pas pour partir devant. "Il s'est retrouvé dans l'échappée et il est arrivé à Pau pour prendre le maillot jaune. Il nous avait déjà fait deux ou trois coups de costaud mais c'était une journée assez exceptionnelle. On était un peu dépassé médiatiquement. Ça nous tombait dessus. On ne s'attendait pas à une prise du maillot jaune tout de suite. C'était énorme. Lui a été propulsé sous les feux des projecteurs et puis après c'est devenu l'homme du Tour. Il avait un potentiel physique incroyable", raconte Jacques Michaud. Cette année là, Richard Virenque porte le maillot de leader une seule journée. Il devra attendre 2003 pour l'endosser à nouveau pour une journée encore.