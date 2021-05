Tour de France : l'étape du Col de la Loze s'officialise et se mythifie

L'officialisation du kilomètre 0 marque un nouveau tournant pour le Col de la Loze. Emprunté pour la première fois l'année dernière par les cyclistes du Tour de France, il devient désormais une étape phare et s'affiche aux côtés des plus grands noms de cols et de montées du Tour, comme l'Alpe d'Huez, le mont Ventoux ou encore le col du Tourmalet. Une aubaine pour la Savoie.

"Il n'y a pas d'équivalent en France", confie Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Il faut compter 22,4 kilomètres de montée en passant par Méribel et 26,5 kilomètres par Courchevel pour atteindre le Col de la Loze à plus de 2.300 mètres d'altitude. Le dénivelé atteint jusqu'à 23%. "Des pentes et des ruptures de pente pareil... C'est une ascension unique. Et puis le décor ! Le nombre de messages que j'ai reçu le jour de l'étape était absolument phénoménal. Ça parlait plus du décor que du gagnant", raconte le directeur du Tour.

Pour atteindre le Col de la Loze depuis le kilomètre 0, on peut passer par Méribel ou par Courchevel © Radio France - Justine Leblond

Des retombées économiques directes

Le Tour de France a mis un véritable coup de projecteur sur le domaine des 3 Vallées. Une aubaine pour l'économie locale et touristique, quand on sait que ce sont 190 pays qui regardent le Tour de France chaque année. Et à une époque où toutes les stations cherchent de nouveaux marchés pour l'été, ça tombe à pique.

C'est le Col de la Loze qui a fait naître ce développement économique. On est une patrie de vélo. Ça va être un lien économique qui va pouvoir être un complément à côté du ski et des thermes. - Bruno Pideil, le maire de Brides-les-Bains

Plusieurs élus étaient présents à Brides-les-Bains pour inaugurer la borne du kilomètre 0, avec Christian Prudhomme le directeur du Tour de France © Radio France - Justine Leblond

Les retombées économiques sont directes pour les communes savoyardes. A Brides-les-Bains par exemple, "on a des réservations par rapport aux nombreuses courses. Il y a quatre ou cinq événements qui ont lieu cet été en lien avec le vélo, comme le Col de la Loze by Brides-les-Bains qui a lieu le 18 juillet."

Le Tour de la France ne passera pas par le Col de la Loze cette année, mais d'après son directeur, il "viendra de manière récurrente" par ce col savoyard désormais mythique.