Tour de France : le maillot jaune et le vainqueur de l'étape du jour à Guéret

Une partie du Tour de France fait étape à Guéret ce 8 juillet. Et quelle partie ! Rien de moins que les équipes Lidl Trek, Jumbo Visma et Arkea Samsic. Le Danois Mads Pedersen, vainqueur du jour à Limoges, et le maillot jaune Jonas Vingegaard reprennent donc des forces à Guéret avant la 9e étape.