Tour de France : le Nazairien Bryan Coquard positif au Covid-19 et forfait de dernière minute

Bryan Coquard devra patienter encore au moins une année pour espérer remporter sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Pourtant retenu parmi les coureurs qui devaient prendre le départ de la 109e édition de la Grande Boucle, ce vendredi au Danemark, le Nazairien a été contraint de déclarer forfait, ce jeudi en fin de matinée. Il est remplacé par Pierre-Luc Périchon.

Il a été testé positif au Covid-19 la veille du départ

Des tests réalisés par l'équipe médicale de sa formation Cofidis ont révélé que Bryan Coquard avait contracté le Covid-19. Il ne pourra donc pas être présent au départ de son sixième Tour de France. Et prendre sa revanche sur la précédente édition au cours de laquelle il avait été victime d'une chute lors de la première étape entre Brest et Landerneau, à moins de six kilomètres de la ligne. Affaibli par plusieurs fractures, il était arrivé hors-délai lors de la neuvième étape et avait donc dû quitter l'épreuve.