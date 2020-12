Tour de France : le parcours détaillé de l'étape Tours-Châteauroux

L'organisation du Tour de France a dévoilé l'itinéraire détaillé de la sixième étape entre Tours et Châteauroux, le jeudi 1er juillet. Douze communes d'Indre-et-Loire verront passer le peloton ainsi que la caravane.

L'Indre-et-Loire accueille le Tour de France en juillet prochain, à l'occasion de la sixième étape de la grande boucle entre Tours et Châteauroux. Une étape de plaine favorable aux sprinteurs ou aux baroudeurs, d'une longueur de 144 km, et qui traversera douze communes de Touraine :

Rochecorbon, Vouvray, Vernou-sur-Brenne, Chançay, Noizay, Nazelles-Négron, Amboise, La Croix-en-Touraine, Civray-de-Touraine, Chenonceaux et Chisseaux. La caravane et le peloton traverseront également la commune de Nouans-les-Fontaines après un premier passage dans le département de l'Indre et avant de repartir en direction de Châteauroux.

Le départ de la caravane de Tours est d'ores et déjà prévu à 12h25, celui du peloton à 14h25.