Tour de France : le patron du commissariat d'Elbeuf pilote la Mission Police de la grande boucle

Christophe Urien et ses hommes assurent la sécurité du miblic au passage de la caravane du Tour de France.

L'an dernier, Christophe Urien n'avait passé que quelques jours sur le Tour, en compagnie de son prédécesseur. Cette année, c'est lui qui pilote la Mission Police. Douze hommes, qui assurent la sécurité du public au passage de la caravane publicitaire. Des policiers venus de tous les coins de France. Leur mission : sécuriser le bord des routes au passage des véhicules de la caravane. "Ce ne sont pas seulement les enfants qu'il faut rappeler à l'ordre. La mamy de 65 ans et le papy de 70 ans se jettent un peu facilement sur la route pour ramasser un truc" constate Christophe Urien. Alors, les policiers martèlent des messages de prudence, y compris concernant le port du masque cette année, même s'ils constatent que le public respecte plutôt bien les consignes sanitaires.

Les hommes de la Mission Police font le point sur le parcours de chaque étape. -

Avant chaque étape, l'équipe fait le point sur le parcours du jour, en liaison avec la police locale. Un policier à la coordination, deux à l'arrivée de l'étape, les neuf autres répartis dans les trois véhicules de police qui accompagnent la caravane publicitaire. En septembre et en cette période de crise sanitaire, il y a un peu moins de monde au bord des routes mais les passionnés sont tout de même au rendez-vous, constate Christophe Urien. "Il y a des gens qu'on croise tous les jours. Ils ont fait le Tour comme nous. Il y a aussi des gens qui viennent en vélo, des cyclistes qui font leurs 20 ou 30 kilomètres pour mieux apprécier la course."

Je n'ai jamais aussi peu vu la course - Christophe Urien, chef de la Mission Police

Cycliste "très amateur" comme il dit, Christophe Urien mesure sa chance d'accompagner la grande boucle. Mais "je n'ai jamais aussi peu vu la course. Je n'en vois qu'un résumé le soir à l'hôtel" confie le commissaire. Et pas moyen d'approcher les stars du vélo, très protégées à cause du coronavirus. Peut-être l'an prochain, puisque le Christophe Urien sera à nouveau à la tête de la Mission Police du Tour en 2021.