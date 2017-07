Tour de France : le Périgourdin Mickaël Delage "serein" et "pressé" d'arriver en Dordogne

Le Tour de France 2017 s'élance ce samedi 1er juillet de Düsseldorf en Allemagne. A quelques heures du grand départ, Mickaël Delage, le coureur périgourdin de la Française des jeux se confie.

Le Périgourdin Mickaël Delage va prendre aujourd'hui le départ de son sixième tour de France. A 31 ans, celui qui a commencé sa carrière à Montpon-Menesterol court sous les couleurs de La Française des Jeux aux côtés du champion de France sur route, Arnaud Démare.

Mickaël Delage se dit "serein" à quelques heures du départ. "La condition physique est bonne et ça rassure tout le groupe. On appréhende surtout les chutes parce que sur le Tour ça frotte et c'est assez dangereux mais ça fait partie du sport aussi."

Le dimanche 9 juillet, le Périgourdin arrivera en Dordogne par avion avant une journée de repos bien méritée et l'épreuve Périgueux-Bergerac le 11 juillet. "Je suis assez pressé et très motivé pour ces étapes. Il y aura ma famille et mes amis mobilisés pour venir me voir le long de l'étape. J'ai hâte." Poisson-pilote d'Arnaud Démare, Mickaël Delage sait qu'il devra fournir des efforts importants pour pousser le sprinteur vers de nouvelles victoires.

