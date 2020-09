Tour de France : le Périgourdin Quentin Pacher encore à l’attaque dans l'échappée de la 8e étape

Le Périgourdin, Quentin Pacher, fait partie de l'échappée de la 8e étape du Tour de France ce samedi après-midi. Avec 12 autres coureurs, il a plus de 10 minutes d'avance sur le peloton.

Ils vont attaquer dans les prochaines minutes le premier des trois cols de cette étape de 141 km qui marque l'arrivée de la Grande Boucle dans les Pyrénées.