Tour de France: le Puy de Dôme se prépare à accueillir les coureurs

Depuis ce lundi, l'accès des camping-cars et des caravanes est interdit dans une vaste zone, entre Vulcania, Ceyssat, Charade et Orcines. Des portiques limitant la hauteur sont en place et des agents de sécurité veillent pour faire respecter l'interdiction. Le stationnement sur les bas cotés est également impossible sur plusieurs axes et les restrictions de circulation vont être de plus en plus importantes d'ici dimanche. Du classique avant le passage du peloton mais la montée du Puy de Dôme complique sérieusement les choses.

35 ans après la dernière arrivée au sommet, transformé en vaste parking, il n'est plus possible de procéder de la même manière. Le public ne pourra donc pas dépasser le péage mais il est plutôt conseillé de regarder les coureurs lors de la montée de la Baraque. Elle a d'ailleurs été choisie, de préférence à la montée par la Font de l'Arbre, parce que la chaussée est très large et peut accueillir beaucoup de monde.

Dispositif top secret

L'accès au Puy de Dôme sera verrouillé par les gendarmes, aidés par des militaires des unités auvergnates. Les visiteurs et randonneurs seront invités à redescendre à 17 heures, à l'heure du dernier train (qui s'arrêtera plus tôt que d'habitude). Impossible de connaître le dispositif précis qui sera mis en place, il est secret; les responsables de la sécurité craignent aussi bien les passionnés de vélo qui chercheraient à "s'incruster" au plus près des coureurs que des activistes qui voudraient faire passer leur message. On sait simplement qu'il sera important, avec des hommes aux points stratégiques, des patrouilles régulières, une surveillance aérienne (hélicoptère et drones) et des gendarmes en faction le long de la montée finale pour interdire tout accès.

600 gendarmes seront mobilisés pour cette 9eme étape. D'abord pour assurer la sécurité tout au long du parcours, mais le plus grand nombre au pied du Puy de Dôme. Les gendarmes puydômois auront le renfort de gendarmes mobiles et d'élèves de l'école de gendarmerie de Montluçon. Avec eux, des policiers (pour le passage à Clermont-Ferrand) mais aussi des agents de l'Office Français de la Biodiversité, du Parc des Volcans, 16 gardes nature, assureront la surveillance.

Des contraintes importantes mais indispensables pour respecter la zone naturelle et le classement Unesco de la chaîne des Puys. Pour éviter d'attendre à nouveau 35 ans avant de voir revenir le Tour de France au sommet, il faut respecter au maximum le site. Un dispositif de sécurité très important pour cette étape, qui sera remis en place, en plus léger puisqu'il n'y aura plus la spécificité de l'arrivée au sommet, pour les deux étapes suivantes.