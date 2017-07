Tour de France : le sprint de Kittel devant Démare, la chute de Froome et Bardet... ce qu'il faut retenir de la 2e étape

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

-

Une échappée, un rattrapage, un sprint. La première étape en ligne de ce Tour de France 2017 entre Düsseldorf et Liège était écrite d'avance : la traditionnelle échappée a été conduite par un quatuor de débutants, l'Américain Taylor Phinney et les Français Thomas Boudat, Yoann Offredo et Laurent Pichon. Le peloton a contrôlé l'écart, moins de quatre minutes au maximum. Phinney et Offredo ont insisté dans les 20 derniers kilomètres et n'ont été rejoints qu'à 1.100 mètres de la ligne. Au sprint, l'Allemand Marcel Kittel a montré qu'il avait les plus grosses cuisses en devançant le coureur français Arnaud Démare.

Vainqueur du chrono inaugural, Geraint Thomas (Sky) a conservé quant à lui son maillot jaune. Au classement général, le Britannique devance désormais Stefan Küng (BMC, +0'05'') et Marcel Kittel (+0'06'') par le jeu des bonifications.

-

Grosses cuisses. A 29 ans, Marcel Kittel a remporté sa 10e étape sur le Tour en prenant de vitesse Arnaud Démare et son compatriote André Greipel. Revivez ce sprint avec des pointes à 70km/h.

Vom Teufelslappen zu himmlischer Freude - der letzte km der heutigen Etappe. #TDF2017 pic.twitter.com/8xTXWAYtcA — Tour de France - DE (@letour_de) July 2, 2017

© Radio France -

Encore. Après les chutes lors du contre-la-montre, plusieurs coureurs sont tombés à 30km de l'arrivée. Parmi les victimes à terre : Chris Froome, tenant du titre, et le Français Romain Bardet. Heureusement plus de peur que de mal et pas d'abandon à cause de cette gamelle comme ce fut le cas pour Alejandro Valverde la veille.

#ICYMI : De nombreux coureurs à terre / Many riders down #TDF2017 pic.twitter.com/AtS2hIaz9x — Le Tour de France (@LeTour) July 2, 2017

-

Promesse. Le Français Yoann Offredo dispute à 30 ans son premier Tour de France. Lors de cette deuxième étape, il n'a pu cacher son enthousiasme en attaquant dès les premiers hectomètres. Le coureur a fait aprtie de l'échappé du jour et a bien failli se disputer la victoire avec Taylor Phinney avant de se faire reprendre par le peloton à 1km de l'arrivée. A suivre !

Après 10 ans de carrière je suis au départ de mon 1er @LeTour 🇫🇷. "T'es coureur cycliste? Tu fais le TDF?" J'y travaille ! ✌🏼#WWG #TDF2107 pic.twitter.com/VNkSEMd7ZZ — Yoann Offredo (@OffredoYoann) July 1, 2017

© Radio France -

195. Il ne reste plus que 195 coureurs dans le peloton après les abandons de Valverde et Izaguirre (avant le départ) et Durbridge (durant la course). Il faut remonter à 2010 pour retrouver une telle situation (deux non-partants lors la 1re étape).

© Radio France -

Poisse. Tony Gallopin, cheville gauche très enflée après sa chute de la veille dans le contre-la-montre de Düsseldorf, a expliqué avoir eu du mal à faire entrer le pied dans la chaussure. Le Tour a mal commencé par le Francilien qui avait appris samedi matin le cambriolage de son domicile. Poissard...

1ere journée sur @LeTour :

Commencé a 5h30 avec cambriolage maison + vol voiture!!

Finit sur chute vers 18h...

A oublier... 😫 https://t.co/1ow1AOVvpi — Gallopin Tony (@tonygallopin) July 1, 2017

Problème du jour : rentrer le pied dans la chaussure... 😓 Staff au top! Merci pour le soutien et les messages. #etape2 @LeTour pic.twitter.com/6dIY90GRHA — Gallopin Tony (@tonygallopin) July 2, 2017

► Notre dossier Tour de France 2017

La carte interactive du Tour de France 2017