Tour de France : le sprint de Sagan, l'entrée sur le territoire français... ce qu'il faut retenir de la 3e étape

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

-

Les jours se suivent et se ressemblent. Après une longue échappée, la 3e étape entre Verviers et Longwy a vu le peloton reprendre le dessus et se disputer l’arrivée au sprint au terme de 212 km très vallonnés avec une final en côte. A ce jeu, le plus grand spécialiste de l'exercice, Peter Sagan (Bora-Hansgohe), a écrasé le sprint devant Michael Matthews (Sunweb).

Geraint Thomas (Sky) conserve le maillot jaune. L'Américain Nathan Brown (Cannondale-Drapac), rattrapé avec cinq autres coureurs dans la première échappée du jour, s'empare du maillot à pois de meilleur grimpeur. Le Français Pierre Latour (AG2R La Mondiale) revêtira la maillot blanc de meilleur jeune

-

Sur un pied. Au sommet de la Côte des Religieuses, le champion du monde slovaque s'est imposé pour la 8e fois de sa carrière sur la Grande Boucle. Peter Sagan a pourtant déchaussé à quelques mètres de la ligne d'arrivée.

Comment gagner un sprint avec un seul pied, la leçon de Peter Sagan ! / How to win a sprint with only one foot, by @petosagan! #TDF2017 pic.twitter.com/AT7UOYcKrR — Le Tour de France (@LeTour) July 3, 2017

Le dernier kilomètre de la 3e étape, magnifique sprint final ! / The last kilometer of stage 3!#TDF2017 pic.twitter.com/aNerxUNQvQ — Le Tour de France (@LeTour) July 3, 2017

-

Bienvenue. Le Tour de France est entré sur le territoire français et précisément sur les routes de Moselle à 30km de l'arrivée.

#cyclisme #TDF2017 Ça y'est le Tour de France 2017 fait son entrée sur les routes françaises ! @LeTour 🇫🇷🐔 pic.twitter.com/QdKIdkFHG7 — francetv sport (@francetvsport) July 3, 2017

-

Bravo. Lilian Calmejane a fait partie de l'échappée mais s'est fait reprendre par la patrouille à 20km de l'arrivée. Le Français a été élu combatif du jour.

-

F1. Les coureurs ont roulé sur le circuit automobile de Spa-Francorchamps qui accueille chaque année le Grand Prix de Belgique de Formule 1 et la course d'endurance des 24 Heures de Spa.

© Maxppp -

-

Même pas peur. Interrogé après sa victoire sur la pression, Peter Sagan a répondu "What a pressure?"/ "C'est quoi la pression ?". Oui, il faut l'avouer, ça faut du bien un peu de fraîcheur dans le peloton. Et le Slovaque n'est pas le denier quand il s'agit de ne pas se prendre au sérieux.

-

Humour noir. Le dopage ? On préfère en rire dans ce bar de Longwy.

Ils ont le sens de l'humour à #Longwy arrivée prévue dans trois quarts d'heure de la 3eme étape du #Tour2017 pic.twitter.com/RlKPF00hA7 — émilie bonnaud (@BonnaudE1) July 3, 2017

