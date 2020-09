Tour de France : le Tarnais Lilian Calmejane abandonne sur la 8e étape

Le Tarnais Lilian Calmejane abandonne sur la 8e étape du Tour de France entre Cazères et Loudenvielle. Le coureur était en difficulté depuis le début du Tour à cause de chutes sur la Route d'Occitanie et le Tour du Limousin les semaines précédentes.