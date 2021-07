Tour de France : le Toulousain Anthony Perez a tout tenté pour le 14 juillet

Le Toulousain Anthony Perez est désigné coureur le plus combatif sur la 17e étape du Tour de France, en ce jour de fête nationale. En tête dans l'ascension finale du Col du Portet, il s'est finalement fait rattraper à 8 kilomètres de l'arrivée.

Le Toulousain Anthony Perez a bataillé dur sur cette 17e étape du Tour de France entre Muret et Saint-Lary-Soulan. Echappé avec plusieurs coureurs, sur les routes de Haute-Garonne, et des Hautes-Pyrénées, il a attaqué pour se retrouver seul en tête, dans le col du Portet, la dernière ascension de la journée. Après cette belle bataille, il a été désigné coureur le plus combatif ce mercredi 14 juillet.

Un beau combat

Mais la guerre pour le classement général a eu raison de l'aventure du Toulousain. Anthony Perez s'est fait rattraper à 8 kilomètres de l'arrivée, au niveau d'Espiaube. Le grimpeur de l'équipe Cofidis avait coché cette étape. Il connaît particulièrement les cols empruntés par le parcours, notamment le col de Peyresourde, le col d'Azet et le col du Portet. Et il a voulu être à l'attaque en ce 14 juillet, jour de fête nationale.

Anthony Perez a été très actif depuis le début du Tour de France 2021. Il s'est glissé dans plusieurs échappées, sans réussir cependant à décrocher une victoire d'étape. Une Grande Boucle qu'il avait quitté dans la douleur en 2020, forcé d'abandonner après une terrible chute, et de lourdes blessures, sur l'étape de Sisteron.

Contrat prolongé avec l'équipe Cofidis

Le grimpeur toulousain a prolongé ce mercredi matin son contrat avec l'équipe Cofidis pour deux saisons supplémentaires. Le manageur Cédric Vasseur est élogieux à son égard : "Anthony nous a prouvé ce dont il était capable : se glisser dans les échappés, travailler pour ses leaders mais aussi aller chercher la victoire. Il nous a déjà régalé sur ce Tour de France et il est devenu au fil du temps un élément indispensable du collectif Cofidis. Je suis convaincu qu'Anthony n’a pas fini de nous surprendre !"

Anthony Perez a participé à cinq grands Tours (quatre Tours de France, un Tour d'Espagne). Le Toulousain a aussi remporté une étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var la saison dernière et deux étapes au Tour du Luxembourg (2017, 2018).