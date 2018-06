La 17e étape entre Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne, ville étape pour la 59e fois) et Saint-Lary-Soulan, commune des Hautes-Pyrénées, est la plus petite du Tour de France 2018 : 65 km. Une étape petite mais particulièrement difficile, avec deux cols de 1re catégorie - la montée de Peyragudes (1645m) et le col du Val Louron-Azet (1580m) - et le col du Portet, hors catégorie, une montée de 16km à 8,7 % à 2215 mètres d'altitude, à l'arrivée, soit une ascension plus longue, plus raide et plus haute que l'Alpe d'Huez !

Du grand spectacle en perspective. Le directeur du Tour Christian Prudhomme attend beaucoup de cette étape. "On a vraiment voulu forcer ce concept d'étapes-dynamites pour une course qu'on espère dynamique", soulignait-t-il en octobre dernier.

CARTE - Le tracé de la 17e étape

Découvrez en détail le tracé de la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan.

Tour de France : le tracé de la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan - ASO

Tour de France : le profil de la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan - ASO

Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan : les horaires de passage en détails

Le départ de cette 17e étape est donné à 15h15 selon la formule du cyclo-cross (les coureurs seront placés dans l'ordre du classement général). Le peloton passe ensuite par les communes de Saint-Aventin, Castillon-de-Larboust, Cazeau-de-Larboust, Garin et Portet de Luchon (col de Peyresourde) en Haute-Garonne, avant de traverser les Hautes-Pyrénées (montée de Peyragudes, Germ, Loudervielle, Estarvielle, Loudenvielle (sprint intermédiaire), Génos. Après avoir franchi le col de Val Louron-Azet, passage par Azet, Estensan, Sailhan, Vignec, et Saint-Lary-Soulan pour l'arrivée au col du Portet.

Horaires de passage du Tour de France pour la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan - ASO

