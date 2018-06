La 18e étape du Tour de France, jeudi 26 juillet, relie Trie-sur-Baïse, dans les Hautes-Pyrénées, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les coureurs vont parcourir 171 km. Découvrez le parcours détaillé, le profil et les horaires de passage de la caravane et du peloton, commune par commune.

Trie-sur-Baïse, dans les Hautes-Pyrénées, fait partie des neuf sites ou villes-étapes inédits du Tour de France 2018. Cette commune de 1080 habitants accueille ce jeudi 26 juillet le départ de la 18e étape de la Grande Boucle. Direction la ville-reine du Tour, Pau, après 171 km d'un parcours sans grande difficulté. L'étape traverse quatre départements : les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

CARTE - Le tracé de la 18e étape

Découvrez en détail le tracé de la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau.

Tour de France : le tracé de la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau - ASO

Tour de France : le profil de la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau - ASO

Trie-sur-Baïse > Pau : les horaires de passage en détails

Le départ fictif sera sera donné à 13h55 place de la mairie, le départ réel prononcé 5 minutes plus tard sur la D17, à 2,9 km de l'hôtel de ville. Le peloton prend la direction de Bernadets-Debat avant passer par Castex, Miélan, Tillac, Marciac, Armentieux (Gers), Maubourguet, Soublecause. Montée de la côte de Madiran avant de prendre la direction du Gers (Viella, Aurensan pour un sprint intermédiaire, Lannux, Bernède), des Landes (Aire-sur-l'Adour, Duhort-Bachen, Eugénie-les-Bains, Bahus-Soubiran, Pécorade, Geaune, Urgons, Bats, Samadet, Lacajunte, Philondenx) et d'emprunter les routes des Pyrénées-Atlantiques (Arzacq-Arraziguet, Vignes, Méracq, Lème, Thèze, Anos, Bernadets, Maucor et Morlaàs). Le peloton entrera dans Pau par la D943. Arrivée rue du Maquis Le Béarn, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 550 m.

Horaires de passage du Tour de France pour la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau - ASO

