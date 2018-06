La 19e étape du Tour de France, vendredi 27 juillet, relie Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, à Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les coureurs vont parcourir 200,5 km. Découvrez le parcours détaillé, le profil et les horaires de passage de la caravane et du peloton, commune par commune.

C'est une impressionnante bataille qui s'annonce le vendredi 27 juillet : la 19e étape du Tour de France 2018 quitte Lourdes et son sanctuaire pour rejoindre Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui accueille la Grande Boucle pour la 2e fois. Cette dernière étape de montagne reprend un parcours traditionnel. 200,5 km de course, avec trois cols mythiques au programme : le col d'Aspin (montée de 12 km à 6,5%, 1re catégorie), le col du Tourmalet (montée de 17,7 km à 7,3%, hors catégorie), et le col d'Aubisque (montée de 16,6 km à 4,6%, hors catégorie), avant l'arrivée jugée au bas de la descente de ce dernier col, à Laruns.

CARTE - Le tracé de la 19e étape

Découvrez en détail le tracé de la 19e étape entre Lourdes et Laruns.

Lourdes > Laruns : les horaires de passage en détails

Le départ fictif sera donné à 12h05 place Monseigneur Laurence, le départ réel 10 minutes plus tard, sur la RD937, à 5,5 km. Le peloton passe par Arcizac-Ez-Angles, Escoubès-Pouts, Orincles, Loucrup (côte du Loucrup), Montgaillard, Trébons, Pouzac, Bagnères-de-Bigorre, Mérilheu, Cieutat, Bonnemazon, Mauvezin, Gourgue, Capvern-Les-Bains (côte de Capvern-Les-Bains), Hèches, Sarrancolin (sprint intermédiaire), Beyrède-Jumet, Arreau (col d'Aspin), Campan. Après avoir passé le col du Tourmalet, passage par Barèges, Viella, Esterre, Luz-Saint-Sauveur, Esquièze-Sère, Saligos, Soulom, Pierrefite-Nestalas, Adast, Lau-Balagnas, Argelès-Gazost, Arras-en-Lavedan, Estaing (col des Bordières), Arrens-Marsous et Arbéost. Arrivée dans les Pyrénées-Atlantiques par le col de l'Aubisque, puis les Eaux-Bonnes, une incursion dans Laruns sur la D934, puis Béost avant l'arrivée à Laruns.

