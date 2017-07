Tour de France : les Alpes, des abandons, Romain Bardet et un président... ce qu'il faut retenir de la 17e étape

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

Quatre hommes. Vous n'aurez que quatre noms à retenir de cette 17e étape. D'abord Chris Froome, celui-ci vous avez l'habitude, le coureur de l'équipe Sjy est toujours en jaune sur le podium de la 17e étape à Serre-Chevalier.

Ensuite, Primož Roglič. Prononcez-le à la slovène, on croira que vous le connaissiez. Le coureur de Lotto-Jumbo s'impose après une échappée en solitaire dans l'ascension du Galibier. C'est sa première victoire sur le Tour.

Fabio Aru (Astana) aura montré ses faiblesses ce mercredi après le col de la Croix-de-Fer et le col du Galibier (2642 m), le point culminant de ce Tour de France. Le coureur italien s'est fait largement distancé au classement général et n'est plus sur le podium.

Dans le Galibier, Romain Bardet s'est montré incisif est est désormais deuxième au classement général à 27 secondes du maillot jaune. Tout est donc encore possible pour rattraper Chris Froome d'ici dimanche sur les Champs-Élysées à Paris.

#TDF2017 Grosse chute à l'arrière du peloton ! Une vingtaine de coureurs touchés dont Barguil, KIttel ou Cummings !! @LeTour#VeloClubpic.twitter.com/gOVe7wIS2y — francetv sport (@francetvsport) July 19, 2017

Des abandons et des chutes. C'est au 20e kilomètre que les choses se sont compliquées pour Marcel Kittel. Avec Warren Barguil, entre autres, le maillot vert se blesse lors d'une chute. Blessé au coude et à l'épaule droite, le maillot déchiré, il sera contraint à l'abandon. Thibaut Pinot (FDJ) a lui aussi lâché le Tour tout comme Dan Mc Lay (Fortuneo-Vital Concept).

Mister president. Emmanuel Macron a été invité par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, pour assister à une partie de la 17e étape. Le président de la République a donc effectuer le parcours en voiture de la Maurienne jusqu'à Serre-Chevalier. Emmanuel Macron a rencontré des associations de cyclistes, des habitants et même Raymond Poulidor.

© AFP - Jean-Pierre Clatot

© AFP -

Roglic remporte le Souvenir Henri Desgrange / Roglic wins the Souvenir Henri Desgrange #TDF2017pic.twitter.com/DGVcmzky72 — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2017

.@romainbardet met le feu, Aru en difficulté ! / Bardet sets fire to the race, Aru struggling! #TDF2017pic.twitter.com/aNxQQnWOSo — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2017

Ça se passe de commentaire. Voici les jambes du coureur polonais Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe) après seize étapes sur le Tour de France. Le coureur concède que ses jambes ont l'air un peu fatiguées...

After sixteen stages I think my legs look little tired 😬 #tourdefrance A post shared by Paweł Poljański (@p.poljanski) on Jul 18, 2017 at 10:04am PDT

