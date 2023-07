Tour de France : les communes se préparent dans le Territoire de Belfort

Ça sent le Tour de France, dès l'entrée du village de Chaux. Maillots et coureurs découpés dans du bois coloré ornent déjà les ronds-points. Même la boulangerie s'est mise en mode Grande boucle. "On a des vélos, on a des t-shirts, on a la carte de France avec le logo Tour de France", résume Mélanie, la boulangère, qui va changer un peu de métier lors de l'étape du 22 juillet : "on va faire barbecue et buvette. On a hâte !"

ⓘ Publicité

Avant les coureurs du Tour, ce sont les cyclistes du coin, comme Daniel, qui profitent de cette ambiance. "C'est original, c'est coloré, ça dénote la volonté de bien accueillir le Tour de France et les spectateurs qui seront au bord des routes", estime cet habitué du Ballon d'Alsace, qu'il dit avoir grimpé "au moins 200 fois". Il aime en revanche un peu moins les inscriptions au sol pour encourager les coureurs. Elles commencent à fleurir au sommet du Ballon.

Les premières inscriptions d'encouragement apparaissent dans la montée du Ballon d'Alsace © Radio France - Nicolas Joly2;Nicolas Joly

La sécurité avant tout

Accueillir le Tour, c'est aussi beaucoup de réunions et de papiers à signer pour les maires des communes. Des mesures de sécurité à prendre. "La sécurité, c'est d'abord avertir la population", estime-t-il. "Aujourd'hui, on est souvent sur les écrans, mais les oreilles sont un peu fermées, donc ça prend beaucoup de temps pour faire passer l'information."

La circulation sur la route du Ballon d'Alsace sera interdite dès 7h du matin © Radio France - Nicolas Joly2;Nicolas Joly

Il faut surtout s'assurer que la caravane pourra passer sans problème. "On est un carrefour de routes départementales et on ne pourra plus traverser la D465, donc c'est une contrainte très forte", juge le maire de Giromagny, contraint de déplacer le marché du samedi. "Ça va contraindre une bonne partie de la population à rester d'un côté ou de l'autre de la rue", prévient-il. Et pour ceux qui s'inquiètent de voir encore des travaux sur la route, à Lepuix notamment, la communauté de communes assure qu'ils seront terminés avant le passage du Tour.