Tour de France : les coulisses de la préparation de l'Equipe Cofidis

Cédric Vasseur, le manager de l'équipe nous a ouvert les portes de l'univers Cofidis en début de semaine. L'occasion de rencontrer ces hommes et ces femmes qui ouvrent au quotidien pour permettre aux coureurs de l'équipe emmenés par Guillaume Martin de briller sur les routes et notamment sur celle de la Grance Boucle. Cédric Vasseur ne le cache pas: "il y a une vrai effervescence et une vraie envie de bien faire. Mais c'est vrai que derrière les coureurs qui ont la chance de monter sur les podiums il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour la réussite de l'équipe".

cédric Vasseur et l'effervescence qui gagne l'ensemble des salariés Copier

L'un des bus ateliers qui suivra les coureurs partout en France © Radio France - Charley Sylvain

Tout le monde donne le maximum pour mettre les 8 coureurs de l'équipe dans les meilleurs conditions. Chaque coureur aura, par exemple, à sa disposition dans l'un des deux camions-atelier pendant ce Tour de France 4 vélos de course. Un autre camion transportera les vélos prévus pour le contre-la-montre. Daniel est l'un des 3 mécaniciens "officiels" durant le Tour de France et il l'avoue : "ce camion c'est un peu notre maison pendant le Tour. On se lève, on file au petit-déjeuner, on va au camion, on part sur la course, on revient au camion puis la douche et dodo."

L'intérieur du bus des coureurs © Radio France - Charley SYlvain

Les 8 coureurs de l'équipe Cofidis passeront beaucoup de temps dans ce bus qui est aménagé pour leur offrir le maximum de confort avant et après les étapes. On y trouve notamment à l'arrière une douche et un espace pour installer une table de massage. C'est dans cet espace que les directeurs sportifs organiseront chaque matin leur briefing où ils donneront à leurs coureurs les dernières consignes pour l'étape du jour.

