Tour de France : une 10e étape qui s'annonce superbe entre Chaîne des puys, Sancy et Cézallier

Les coureurs du Tour de France repartent sur la route ce mardi après une journée de repos pour une 10e étape qui les mènera de Vulcania et Issoire. On vous emmène sur ce parcours de rêve entre la Chaîne des puys, le massif du Sancy et le Cézallier.