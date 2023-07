Tour de France : les deux manchois Cosnefroy et Delaplace font le show en tête de course

Anthony Delaplace et Benoit Cosnefroy ouvrent la route sur la 4e étape

Heureusement que la Manche est là ! Alors que le peloton ronronnait sur cette quatrième étape entre Dax et Nogaro, les manchois du Tour ont décidé de réveiller tout le monde. A 80kms de l'arrivée, Benoit Cosnefroy et Anthony Delaplace ont accéléré pour former la première échappée de la journée.

Difficile de résister au peloton et aux sprinteurs qui ont coché cette étape, mais au moins la Manche anime la course !