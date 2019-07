VIDEO - Tour de France : les mots de Marc Madiot pour réconforter Thibaut Pinot, effondré après son abandon

Renazé, France

C'est un document qui s'annonce riche en émotions fortes. Un film d'une trentaine de minutes tourné au plus près de Thibaut Pinot. Le coureur français a connu le meilleur sur le Tour 2019 avec une victoire au sommet du Tourmalet le week-end dernier dans les Pyrénées. Et le pire, avec son abandon vendredi. Pinot incapable de poursuivre sa route à cause d'une douleur à la cuisse gauche. Dans l'extrait diffusé sur les réseaux sociaux, on y voit le grimpeur en pleurs, au bord du gouffre. Mais son manager, le Mayennais Marc Madiot essaie de trouver les mots pour réconforter son coureur. Une séquence forte.

Pour voir, l'intégralité de ce film tourné dans les coulisses de l'équipe des frères Madiot, rendez-vous à 22 heures sur France 2, ce dimanche 28 juillet.