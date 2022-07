Ce vendredi 8 juillet, le Tour de France 2022 est de passage en Lorraine. Avec une 7e étape entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles, qui réserve des modifications de la circulation dans les principales villes traversées.

Tour de France, 7e étape : comment circuler et stationner dans Tomblaine, Lunéville et Gérardmer vendredi

Il faut faire de la place aux coureurs ! Ce vendredi 8 juillet, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges vont vibrer à l'occasion de la 7e étape du Tour de France 2022, entre Tomblaine et la Planche des Belles Filles. Le tout au lendemain d'une arrivée promise aux puncheurs à Longwy dans le Pays Haut. Comme à chaque passage du peloton, des restrictions de circulation sont mises en place tout au long des 176,3km du parcours, et notamment dans les villes traversées par la Grande Boucle.

Tomblaine

Ville départ de cette septième étape, Tomblaine, au nord de Nancy, va accueillir les coureurs dès le petit matin autour de la ligne de départ située rue Jean Moulin, au niveau du Stade Marcel Picot. Par conséquent, le secteur Jean Moulin-Stade Raymond Petit sera fermé à la circulation dès la veille au soir, ce jeudi 7 juillet pour permettre l'installation du village départ.

Le départ de la caravane étant prévu à 11h05, et celui des coureurs à 13h05, il y aura, dès 6h du matin ce vendredi, des traversées par les coureurs interdites à la circulation :

Boulevard Jean Jaurès de 6h à 13h45

Rue du Pont de Pierre de 6h à 14h

Carrefour de la Fraternité de 10h à 13h45

Carrefour Place François Mitterrand de 6h à 13h45

Avenue de la République de 6h à 13h45

Boulevard Henri Barbusse de 6h à 13h45

Rue du 11 novembre de 6h à 13h45

Carrefour Bd du Millénaire, rue du 11 novembre, Bd Tolstoï de 10h45 à 13h30

Boulevard Tolstoï du Bd du Millénaire à l’Avenue Sainte Marguerite sur Art-sur-Meurthe de 8h à 13h45

Chemin du Bois la Dame du Bd Tolstoï à la M2 de 8h à 13h45

M2 jusqu’à la sortie d’agglomération de 8h à 13h45

A noter que dans chacune de ces rues, le stationnement sera interdit dès 20h ce jeudi 7 juillet.

Le plan de circulation dans le secteur de Tomblaine ce vendredi 8 juillet. - Métropole du Grand Nancy

Lunéville

Le peloton prend ensuite la direction de Lunéville avec dès 11h47, le passage de la caravane. Il faudra attendre environ 13h45 pour que le peloton atteigne la 3ème ville du département. Les rues suivantes seront ainsi interdites de stationnement entre 18h ce jeudi et 15h ce vendredi :

Avenue du Général de Gaulle

Rue Chanzy

Place de la 2ème DC

Rue de la République

Rue Castara

Rue de Viller

Rue Saint Maur (partie comprise entre la rue de Viller et la rue Sainte-Anne)

Avenue de Gerbéviller

La circulation sera également coupée de 10h30 à 14h30 sur l'ensemble du parcours ce vendredi 8 juillet.

Plan de circulation à Lunéville pour ce vendredi 8 juillet. - Ville de Lunéville

Gérardmer

Lieu choisi pour un sprint intermédiaire, les coureurs vont donc passer à grande vitesse dans la Perle des Vosges, avant de rejoindre le col de Grosse Pierre, première difficulté répertoriée de cette 7e étape. Les coureurs arriveront de Kichompré et emprunteront ensuite les rues suivantes, fermées à la circulation entre 11h et 17h ce vendredi :

Boulevard de Granges

Faubourg de Bruyères

Boulevard de Saint-Dié

Boulevard d’Alsace

Rue Carnot

Boulevard kelsch

Boulevard Adolphe Garnier

Rue Lucienne

Rue Charles de Gaulle

Rue du 152e R.I.

Route de la Bresse

De 16h ce jeudi à 17h ce vendredi, le stationnement sera interdit dans tout le parcours. A l'exception de la rue du 152e R.I. dont la mesure sera valable jusqu'à 19h pour permettre le montage et le démontage de la zone de sprint (entre le n°6 « Hôtel des Sapins » et la route de la Bresse).

Par ailleurs, sur cette même zone de sprint, la circulation sera alternée ce vendredi matin de 7h à 11h, et le soir de 17h à 19h. Là aussi pour permettre l'installation et le démontage de la zone de sprint.

Après 16h15, la course quittera la Lorraine pour entrer en Haute-Saône, dernier département traversé avant l'arrivée au sommet de La Planche des Belles Filles. L'arrivée est prévue entre 17h15 et 17h43.

Le plan de circulation de Gérardmer ce vendredi 8 juillet. - Ville de Gérardmer

à lire aussi Tour de France 2022 : découvrez les horaires de la 7e étape entre Tomblaine et La Planche des Belles Filles